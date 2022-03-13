Англия

Клуб втрачає фінансову підтримку через власника.

Після вводу санкцій від уряду Великої Британії на власника Челсі Романа Абрамовича, клуб втрачає спонсорів та фінансову підтримку.

Яка стало відомо, один із основних партнерів "пенсіонерів" компанія Hyundai розірвала контракт із клубом. Hyundai співпрацював із Челсі з 2018 року.

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"Hyundai є одним із найсильніших партнерів у футболі протягом багатьох років, і компанія підтримує цей спорт, щоб він був силою добра.

Через наше партнерство з Челсі, ми гордо підтримували гравців, уболівальників і великий футбол.

Однак за нинішніх обставин ми прийняли рішення призупинити нашу маркетингову та комунікаційну діяльність з клубом до подальших повідомлень", — повідомляється на сайті Hyundai.