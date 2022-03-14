Англия

Керманич Вест Гема прокоментував перемогу над Астон Віллою.

Лондонський Вест Гем у 29-му турі англійської Прем’єр-ліги на своєму полі приймав бірмінгемську Астон Віллу, під час протистояння проти якої "молотобійці" мали помітні проблеми, проте вдалий вихід українця Андрія Ярмоленка на заміну допоміг їм відкрити рахунок за 20 хвилин до кінця гри та у підсумку здобути перемогу (2:1).

Вест Гем — Астон Вілла 2:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "залізних" Девід Моєс після завершення гри розповів про своє враження від дій команди на футбольному полі.

"Сьогодні ми зіграли чудово. Ми повернулися з еврокубкового матчу посеред тижня, тоді як іноді нам буває важко досягти виступу за таких умов. Для нас сьогоднішня перемога мала величезне значення.

Цей успіх вагомий для нас, тому що він утримує нас у єврокубковій зоні — там, де ми хочемо бути, а сьогодні ми ще й показали відмінний характер.

Ми мали період у другому таймі, коли втратили пару гравців через травми, і я думав, що ми можемо просто опустити руки. Із ротацією у нас зараз дещо складно, проте сьогодні вона зіграла на відмінно. Ще й удалося забити два голи наприкінці.

Гол Ярмоленка говорить багато про що стосовно нашої команди. Команда підтримує його. Фанати також — вони були фантастичні, бо розуміли, наскільки цей м’яч є важливим для нього. Це розуміли і ми, гравці, бо ми всі бачимо, як важко йому та його родині у зв’язку з тим, що відбувається у його країні.

У футболі є щось таке, що може змінити ставлення до життя. Ви можете вигравати ігри, кубки, і це змусить вас почуватися краще. Подібне відбувається й у менеджерів по всяк час. Ти програєш ігри, а потім виграєш, і це трохи піднімає тобі настрій.

Сподіваюсь, що Ярмоленко буде почувати себе краще, якщо буде грати.

Дуже багато травм у цьому сезоні, проте ми намагаємось бути настільки сильними, наскільки це можливо. У всіх іграх, тому що ми хочемо бути у зоні єврокубків в чемпіонаті, а також хочемо спробувати виграти Лігу Європи УЄФА.

Дуже мало ігор, про які ми можемо сказати: "Ми можемо дати відпочинок кільком гравцям тут ". На поточний момент найголовніше, про що ми можемо говорити, це про стійкість гравців.

З початку сезону я неймовірно пишаюся тим, як гравці підходять до своєї роботи. Ми лише починаємо кидати виклик найкращим командам. Астон Вілла витратила багато грошей і збудувала справді гарну команду, повну талановитих гравців. Ми ж використовуємо те, що ми маємо, і я сподіваюся, що ми зможемо продовжувати будувати колектив та вдосконалювати його", — розповів англійський спеціаліст.

У наступному турі Вест Гем зіграє в гостьовому лондонському дербі проти Тоттенгема.