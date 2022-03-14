Англия

Півзахисник Вест Гема прокоментував перемогу над Астон Віллою.

У 29-му турі англійської Прем’єр-ліги лондонський Вест Гем мав доволі важку домашню гру проти Астон Вілли, гольовий зачин у який удалося зробити тільки Андрію Ярмоленко вже під завісу основного часу (2:1).

Вест Гем — Астон Вілла 2:1 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "залізних" Пабло Форнальс після матчу поділився враженнями від дій команди на футбольному полі.

"Уся команда знає, якою постаттю з точки зору футболу є Андрій Ярмоленко для своєї країни. Ви могли бачити його сльози, наші сльози, бо всі розуміли, наскільки цей момент був важливим для нього. Ми дуже раді за те, що йому вдалося забити цей гол.

Команда зараз об’єдналася довкола війни в Україні, хоча й нам не так просто осягнути те, що там відбувається, бо ми не маємо в цій країні друзів, знайомих чи родичів. Навіть важко уявити те, наскільки складно переживає цей момент Андрій. Намагаємося хоч якось допомагати йому та його родині.

Що стосується голу, то на тренуванні ми всі бачили, що він гарно володіє обома ногами. Те, що він зробив сьогодні — неймовірно. Напевно, це було найбільше, чим він зараз міг допомогти своїй країні безпосередньо тут, на полі. А ми, у свою чергу, намагалися дати йому також й емоційну підтримку.

Я теж сьогодні забив. Мені подобається це робити, як ви мали можливість побачити. Минулого сезону ми забивали дуже багато, але в цьому все йде не так легко. Сьогодні в нас був дуже важкий день, та ще й на тлі минулої та майбутньої єврокубкових ігор.

Ми мали три болісні поразки останнім часом: проти Ліверпуля, одна в Кубку Англії, та від Севільї. В усіх цих іграх ми грали неймовірно, проте перемагали суперники. Зараз ми отримали впевненість у власних силах, тому будемо сподіватися на краще під час гри в четвер.

У нас є завдання — вийти до фіналу Ліги Європи УЄФА, тому подивимося, що ми зможемо з цим зробити", — розповів іспанський футболіст.

У наступному турі Вест Гем зіграє в гостьовому лондонському дербі проти Тоттенгема.