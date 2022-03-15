Англия

Команди не змогли відзначитись забитими голами.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку двадцять дев'ятого туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Крістал Пелас.

Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад команди і так і не з'явився на полі в ході гри – Гвардіола зовсім обійшовся без замін.

Команди не змогли відзначитись голами за дев'яносто хвилин ігрового часу, що призвело до втрати балів для "городян".

Кристал Пелас — Манчестер Сіті 0:0