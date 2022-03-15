Англия

Уругваець готовий до нового виклику.

Форвард Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані прийняв рішення стосовно свого майбутнього та залише команду влітку.

Футболіст незадоволений своїм становищем у клубі та готовий до нового виклику у пошуках ігрової практики, повідомляє Фабріціо Романо.

Кавані віддає приорітет чемпіонату Іспанії, де він ще не має досвіду гри. На представників футболіста виходили Південної Америки, але футболіст вже встиг відмовити Рівер Плейту.

У поточному сезоні на рахунку уругвайця 14 матчів за "червоних дияволів", в яких він відзначився двома голами та одним ассистом.

Раніше повідомлялось про зацікавленність Ботафого у послугах Кавані.