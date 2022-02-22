Англия

Футболист интересен команде из Бразилии.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани интересен бразильскому Ботафого. Об этом сообщает GOAL.

Контракт Кавани с "красными дьяволами" истекает летом 2022 года и Ботафого хотел бы пригласить его на правах свободного агента.

Кавани не против стать игроком бразильского клуба. Представители Ботафого и уругвайца контактировали, но вопрос зарплаты пока не обсуждался.

В текущем сезоне АПЛ Эдинсон сыграл за МЮ 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

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