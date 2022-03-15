Англия

Власник Челсі не зможе заїхати на територію Європи.

Власник лондонського Челсі Роман Абрамович потрапив до списку з 15 осіб, проти яких Євросоюз ввів санкції.

Серед санкцій, які торкнуться самого Абрамовича, присутні замороження активів та заборона на в'їзд на територію Євросоюзу.

Більш того, олігарх не зможе навіть транзитом перетинати кордон Європи. Про це повідомляє сайт ЄС.

Раніше повідомлялося, що Челсі може отримати нового власника до кінця березня 2022 року.

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