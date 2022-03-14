Англия

Проте для цього є певні складнощі.

Американська інвестиційна компанія, якій доручено продати Челсі, очікує, що продаж може відбутися до кінця марту після позитивних переговорів з урядом Великобританії, повідомляє ВВС.

Уряду потрібно буде видати нову ліцензію на продаж клубу після того, як минулого тижня на власника Романа Абрамовича наклали санкції.

Але після домовленості про те, що кошти від продажу можуть надходити в благодійну організацію або на заморожений рахунок, є впевненість, що процес отримання нової ліцензії пройде гладко.

Термін подання тендерних пропозицій подовжено до п’ятниці, 18 березня, зацікавленими є понад 20 осіб, які заслуговують на довіру.

Будь-який продаж повинен відповідати вимогам, викладеним у новій ліцензії, яка буде видана після виділення бажаного покупця.

Нагадаємо, що керівництво Челсі не знає, коли та як зможе заплатити своїм працівникам.