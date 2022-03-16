Англия

Португальський нападник не загрожував воротам Облака.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів грав проти Атлетіко на своєму полі.

"Червоні дияволи" зазнали поразки з мінімальним рахунком, а Кріштіану Роналду не завдав жодного удару по воротах Облака.

Як повідомляє Opta, таке сталося лише втретє у рамках Ліги чемпіонів, коли португалець провів на полі 90 хвилин.

Раніше це сталося у грі за Манчестер Юнайтед з Панатінайкосом у листопаді 2003 року та у матчі за Реал проти Барселони у травні 2011-го.