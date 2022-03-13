Англия

Невдалим у цьому плані був лише 2009 рік.

Манчестер Юнайтед напередодні зумів здобути видовищну перемогу над лондонським Тоттенгемом у рамках 29-го туру англійської Прем’єр-ліги (3:2).

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 3:2 Відео голів та огляд матчу

Усі три голи "Червоних дияволів" у цій грі опинилися на особовому рахунку португальського нападника Кріштіану Роналду, а один із них ще й зробив його найкращим бомбардиром усіх часів у професійному футболі.

Окрім того, ці три результативних постріли доповнили ще один індивідуальний показник гравця Манчестер Юнайтед.

Річ у тім, що для Роналду це був уже 49-й хет-трик у професійній кар’єрі, а розтягнулися вони, окрім одного, на останні 13 років.

Лишень у 2009 році Кріштіану не зміг уразити чужих воріт тричі в жодному з матчів, хоча до цього робив це одного разу в 2008.

Найбільш результативним у цьому плані був 2011, коли португалець не пожалів опонентів одразу в дев’ятьох іграх.

У поточному сезоні на рахунку Роналду 18 голів та три гольові передачі у 32 зіграних матчах.