Невдалим у цьому плані був лише 2009 рік.
Кріштіану Роналду, Getty Images
13 марта 2022, 09:15
Манчестер Юнайтед напередодні зумів здобути видовищну перемогу над лондонським Тоттенгемом у рамках 29-го туру англійської Прем’єр-ліги (3:2).
Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 3:2 Відео голів та огляд матчу
Усі три голи "Червоних дияволів" у цій грі опинилися на особовому рахунку португальського нападника Кріштіану Роналду, а один із них ще й зробив його найкращим бомбардиром усіх часів у професійному футболі.
Окрім того, ці три результативних постріли доповнили ще один індивідуальний показник гравця Манчестер Юнайтед.
Річ у тім, що для Роналду це був уже 49-й хет-трик у професійній кар’єрі, а розтягнулися вони, окрім одного, на останні 13 років.
Лишень у 2009 році Кріштіану не зміг уразити чужих воріт тричі в жодному з матчів, хоча до цього робив це одного разу в 2008.
Найбільш результативним у цьому плані був 2011, коли португалець не пожалів опонентів одразу в дев’ятьох іграх.
У поточному сезоні на рахунку Роналду 18 голів та три гольові передачі у 32 зіграних матчах.