Англия

Фахівець висловився щодо перемовин між сторонами.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо перемовин по контракту з форвардом команди Мохамедом Салахом.

Фахівець вважає єгипетьского футболіста професіоналом свого діла, на якого не впливають труднощі у підписанні нової угоди.

"Контрактна сага не впливає на Салаха. Це зовсім не створює проблем. Наразі він сконцентрований на завершенні сезоні, а далі вже буде хвилюватись та думати про це.

Агенти та представники клубу знаходяться у постійному контакті, все добре", — цитує німецького спеціаліста Фабріціо Романо.

Контракт футболіста розрахований до літа 2023 року.

Відзначимо, що Салах відновився після травми та зможе зіграти проти Арсеналу.