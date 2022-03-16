Фахівець висловився щодо перемовин між сторонами.
салах та клопп, getty images
16 марта 2022, 11:28
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо перемовин по контракту з форвардом команди Мохамедом Салахом.
Фахівець вважає єгипетьского футболіста професіоналом свого діла, на якого не впливають труднощі у підписанні нової угоди.
"Контрактна сага не впливає на Салаха. Це зовсім не створює проблем. Наразі він сконцентрований на завершенні сезоні, а далі вже буде хвилюватись та думати про це.
Агенти та представники клубу знаходяться у постійному контакті, все добре", — цитує німецького спеціаліста Фабріціо Романо.
Контракт футболіста розрахований до літа 2023 року.
Відзначимо, що Салах відновився після травми та зможе зіграти проти Арсеналу.