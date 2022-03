Нападник Ліверпуля Мохамед Салах, який певний час відновлювався після Кубку африканських націй, відновив тренування з основною групою футболістів.

Таким чином, футболіст може зіграти проти лондонського Арсеналу у 27-му турі Англійської Прем'єр-ліги.

An injury update from the boss on @MoSalah ahead of #ARSLIV 👇