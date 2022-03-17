Англия

Італійський хавбек хотів би залишитись в англійському клубі, незважаючи на інтерес Ювентуса.

Агент центрального півзахисника Челсі Жоржиньо, Жоао Сантос, розповів про плани футболіста на майбутнє і бажання залишитись в лондонському клубі.

"Наразі трансферний ринок заблокований для Челсі. Якщо ситуація зміниться, нашим пріоритетом буде продовження контракту з Челсі.

Я не розмовляв з Ювентусом, але я знаю про їхній інтерес", – розповів Сантос в коментарі для Calciomercato.

Чинний контракт Жоржиньо з Челсі розрахований до червня 2023 року. Раніше повідомлялося, що Ювентус спробує підписати Жоржиньо влітку.

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