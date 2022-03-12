Италия

Туринці хочуть підписати півзахисника Челсі.

Ювентус продовжує роботу на трансферному ринку з метою посилення складу у найближче літнє вікно.

Як повідомляє видання Tuttosport, туринці націлилися на півзахисника Челсі Жоржіньо, який раніше виступав у Серії А за Наполі.

У поточному сезоні представник збірної Італії відіграв 36 матчів, у яких відзначився дев'ятьма голами та асистом.

Нагадаємо, що раніше Жоржіньо встановив унікальний рекорд із забитих пенальті.