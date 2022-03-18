У рамках перенесеного матчу 20 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон приймав на своєму полі Ньюкасл Юнайтед.

Будучи у меншості через вилучення Аллана, "іриски" зуміли вирвати перемогу завдяки пізньому голу Алекса Івобі у компенсований до другого тайму час.

Огляд матчу:

Евертон — Ньюкасл 1:0
Гол: Івобі, 90+9

Евертон: Беговіч — Годфрі, Кін, Холгейт, Коулмен — Аллан, Дукуре, Грей (Калверт-Льюін, 76), Гордон, Івобі — Рішарлісон (Гомеш, 88)

Ньюкасл: Дубравка — Таргетт, Берн, Шер, Крафт (Манкільо, 90+3) — Бруно Гімарайнш, Уіллок, Жоелінтон — Фрейзер (Мерфі, 85), Альмірон (Сен-Максімен, 71), Вуд

Попередження: Рішарлісон, Крафт, Гордон

Видалення: Аллан, 83