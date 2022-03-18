Англия

Мінімальна перемога в АПЛ далася Евертону непросто не лише на полі, а й за його межами.

У рамках перенесеного матчу 20 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон приймав на своєму полі Ньюкасл Юнайтед та виборов мінімальну перемогу у компенсований час благоду пізньому голу Алекса Івобі.

Цікаво, що переможний гол викликав у головного тренера "ірисок" Френка Лампарда настільки яскраві емоції, що під час святкування фахівець зламав собі руку.

"Я нічого не бив, але через дві хвилини зрозумів, що моя рука тремтить і болить. Я прийму це за три набраних очки", — цитує слова Лампарда BBC Sport.

Дивитися відео голу та огляд матчу Евертон — Ньюкасл ви можете на Football.ua.

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