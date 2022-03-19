Англия

Футболіст має намір відпрацювати свій контракт до кінця.

Нападаник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Криштіану Роналду має намір відпрацювати свій контракт з клубом до кінця, не зважаючи на труднощі, що переслідують "червоних дияволів" останнім часом.

Більш того, футболіст згоден залишитись в клубі навіть попри загрозу опинитись поза зоною Ліги чемпіонів за підсумками сезону, повідомляє The Telegraph.

Відзначимо, що Манчестер Юнайтед разом із Роналду вже вилетів із Ліги чемпіонів, а сам португалець у матчі-відповіді жодного разу не пробив по воротах Атлетіко.

Окрім того, манкуніанці на один бал відстають від четвертого Арсеналу, який має ще два матчі у запасі.

Раніше повідомлялось, що босси МЮ зацікавлені у запрошенні Еріка Тен Хага.