Англия

Англійський клуб хоче запросити нідерландського спеціаліста.

Манчестер Юнайтед планує запросити головного тренера Аякса Еріка тен Хага, повідомляє видання Manchester Evening News.

Керівництво МЮ продовжує шукати нового тренера на наступний сезон і визначило тен Хага як пріоритетний варіант на посаду тренера. Чинний контракт нідерландського спеціаліста з амстердамським клубом розрахований до червня 2023 року.

Також в сферу інтересів "червоних дияволів" входять Маурісіо Почеттіно, Томас Тухель, Луіс Енріке і Хулен Лопетегі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче підписати півзахисника Аякса Раяна Гравенберха.