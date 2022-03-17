Англійський клуб хоче запросити нідерландського спеціаліста.
Ерік тен Хаг, Getty Images
17 марта 2022, 16:02
Манчестер Юнайтед планує запросити головного тренера Аякса Еріка тен Хага, повідомляє видання Manchester Evening News.
Керівництво МЮ продовжує шукати нового тренера на наступний сезон і визначило тен Хага як пріоритетний варіант на посаду тренера. Чинний контракт нідерландського спеціаліста з амстердамським клубом розрахований до червня 2023 року.
Також в сферу інтересів "червоних дияволів" входять Маурісіо Почеттіно, Томас Тухель, Луіс Енріке і Хулен Лопетегі.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче підписати півзахисника Аякса Раяна Гравенберха.