Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку 1/4 фіналу Кубка Англії.

У рамках 1/4 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті здобув впевнену перемогу над Саутгемптоном та пробився до наступного раунду турніру.

Голов Рахіма Стерлінга, Кевіна Де Брюйне, Філа Фодена та Ріяда Мареза виявилося більш ніж достатньо для того, щоб залишити поза увагою автогол Емеріка Ляпорта наприкінці другого тайму.

Нагадаємо, що у півфіналі Кубка Англії Ліверпуль зустрінеться з Манчестер Сіті, тоді як Челсі зійдеться у очному протистоянні з Крістал Пелас.

Огляд матчу:

Саутгемптон — Манчестер Сіті 1:4

Голи: Ляпорт, 45+2 (автогол) — Стерлінг, 12, Де Брюйне, 62 (пен.), Фоден, 75, Марез, 79

Саутгемптон: Форстер — Уокер-Пітерс, Салісу, Стівенс, Лівраменто — Ельюнуссі (Діалло, 88), Уорд-Проуз, Ромеу (Смолбоун, 88), Армстронг (Дженепо, 83) — Лонг (Броя, 63), Армстронг (Адамс, 63)

Манчестер Сіті: Стеффен — Канселу (Зінченко, 82), Ляпорт (Аке, 83), Стоунз, Уокер — Гюндоган, Родрі Фернандіньо, 83), Де Брюйне — Стерлінг, Гріліш (Фоден, 64), Габриел Жезус (Марез, 63)

Попередження: Стеффен