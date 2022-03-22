Англия

Англійський клуб хоче підписати нового опорного півзахисника.

Манчестер Сіті планує підсилити лінію півзахисту, коли відкриється наступне трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ман Сіті почав шукати нового опорного півзахисника, який міг би замінити Фернандіньйо. Контракт бразильського хавбека закінчується в червні, і він може залишити клуб вільним агентом.

Головний тренер Сіті Пеп Гвардіола хоче залишити Фернандіньйо, але все буде залежати від самого гравця.

Цього сезону 36-річний хавбек провів 23 поєдинки у складі "містян", відзначившись одним голом і двома асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті цікавиться півзахисником Барселони Ніко Гонсалесом.