Испания

Молодой испанец может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Полузащитник Барселоны Нико Гонсалес может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в услугах 20-летнего испанца заинтересованы пять европейских клубов, три из которых представляют АПЛ, один — Бундеслигу и еще один — Серию А.

Больше всего футболиста хочет приобрести Манчестер Сити, но Барселона не готова расставаться с игроком, контракт которого рассчитан до лета 2024 года. Сумма отступных составляет 500 млн евро.

Также отмечается, что соглашение Нико будет рассмотрено после того, как Барселона уладит вопросы с контрактами Рональда Араухо и Гави.

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