Англия

Англійські клуби спробують підписати форварда Реала.

Нападник мадридського Реала Лука Йовіч потрапив в сферу інтересів Арсеналу та Евертона, повідомляє видання Marca.

Реал не розраховує на Йовіча і планує продати його влітку. Арсенал та Евертон хочуть скористатись цією ситуацією, щоб підсилити напад.

Чинний контракт Йовіча з Реалом розрахований до червня 2025 року.

Цього сезону 24-річний гравець провів 17 поєдинків у складі "вершкових", відзначившись одним голом і двома асистами.

Раніше повідомлялося, що Арсенал включився у боротьбу за нападника Наполі Віктора Осімгена.