Англия

Англійський нападник може повернутися до АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Il Messaggero, "червоні дияволи" націлилися на форварда Роми Таммі Абрахама.

Англійський нападник у поточному сезоні провів 40 поєдинків, у яких відзначився 23 голами та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, що Абрахам не поїде до розташування збірної Англії під час березневої міжнародної паузи.