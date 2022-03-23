Англійський нападник може повернутися до АПЛ.
Таммі Абрахам, getty images
23 марта 2022, 00:51
Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Il Messaggero, "червоні дияволи" націлилися на форварда Роми Таммі Абрахама.
Англійський нападник у поточному сезоні провів 40 поєдинків, у яких відзначився 23 голами та чотирма результативними передачами.
Нагадаємо, що Абрахам не поїде до розташування збірної Англії під час березневої міжнародної паузи.