Лига конференций

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего футболиста тура.

Завершились матчи последнего тура группового этапа Лиги конференций.

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего футболиста тура. В список вошли Тэмми Абрахам (Рома), Артур Кабрал (Базель), Габриэл Дебелюх (ЧФР Клуж) и Андрия Живкович (ПАОК).

Напомним, список всех участников плей-офф Лиги конференций доступен по этой ссылке.

Остается вакантным лишь одно место, однако после вспышки коронавируса в стане Тоттенхэма их матч с Ренном перенесен на неопределенный срок.