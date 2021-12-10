УЕФА объявил номинантов на звание лучшего футболиста тура.
артур кабрал, getty images
10 декабря 2021, 01:55
Завершились матчи последнего тура группового этапа Лиги конференций.
УЕФА объявил претендентов на звание лучшего футболиста тура. В список вошли Тэмми Абрахам (Рома), Артур Кабрал (Базель), Габриэл Дебелюх (ЧФР Клуж) и Андрия Живкович (ПАОК).
Напомним, список всех участников плей-офф Лиги конференций доступен по этой ссылке.
Остается вакантным лишь одно место, однако после вспышки коронавируса в стане Тоттенхэма их матч с Ренном перенесен на неопределенный срок.