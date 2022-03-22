Италия

Форвард заслуговував на виклик, проте здоров’я його зрадило в останню мить.

Нападник італійської Роми Теммі Абрахам цього сезону значно додав у показниках власної результативності, а особливо останнім часом, коли за 14 матчів забив 11 голів.

Було зрозуміло, що подібні успіхи під керівництвом Жозе Моуріньо зрештою дозволять 24-річному гравцеві потрапити до заявки збірної Англії на матчі березневої міжнародної паузи, а одразу після нещодавнього римського дербі (3:0), у якому Теммі забив два голи, представники тренерського штабу Гарета Саутгейта зв’язалися з керівництвом "вовків" задля запрошення їх футболіста до лав національної команди.

Однак, як з’ясувалося, кілька останніх матчів Абрахам проводив на знеболювальних, які допомагали йому впоратися з болями в спині, що особливо було помітно під час матчу проти Лаціо.

У підсумку, медичні відділи Роми та збірної Англії одностайно ухвалили рішення про те, що Теммі залишиться в розташуванні клуба найближчим часом та пропустить березневий збір головної команди своєї країни.

Нагадаємо, що збірна Англії проведе за цей період дві товариські гри на своєму полі: проти Швейцарії (26.03) та Кот-д’Івуару (29.03).