Англия

Керманич Тоттенгема розповів про успіх у дербі проти Вест Гема.

Лондонський Тоттенгем у домашньому лондонському дербі в рамках 30 туру англійської Прем’єр-ліги зумів здолати Вест Гем (3:1).

Тоттенгем — Вест Гем 3:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "шпор" Антоніо Конте на наступний день після тієї гри розповів про її важливість відносно загального стану справ його команди.

"Єдиний досяжний спосіб чинити тиск на Арсенал для нас — у кожному матчі перемагати та набрати три очки. Попереду дев'ять ігор, і для нас кожна гра має бути як фінал.

Зараз вони володіють непоганою перевагою, особливо через те, що вони працюють з одним і тим самим тренером протягом багатьох років і у них було багато трансферних ринків під керівництвом одного й того самого тренера, можливо, станом на зараз вони готові краще, аніж ми.

Але за п'ять місяців ми проробили фантастичну роботу з цими гравцями, скоротивши відставання від багатьох топ-команд в Англії.

Зараз у нашій роздягальні ми зосереджені лише на одній меті. Я хочу, щоб вона справдилася, бо це було б доречно, якщо ми хочемо покращити власний менталітет, створювати правильний тиск на суперників.

Із цієї причини я хочу оголосити вам цю мету — боротьба за четверте місце. Ми знаємо, як важко буде цього досягти. Тоттенгем повинен мати амбіції, щоб грати на такому рівні.

В Англії все не так просто, вже зараз є чотири команди, які перебувають у дуже, дуже відмінній формі, але якщо одна з цих чотирьох команд має проблеми, ми повинні спробувати цим користатися.

Ми знаємо, що є Арсенал, який має певні додаткові переваги відносно становища в турнірній таблиці та демонструє стабільність, а також є Вест Гем та Манчестер Юнайтед. Це два дуже великих гравця в цій конкуренції, тому що вони можуть у будь-якому стані досягати потрібних їм результатів", — заявив італійський спеціаліст.

До розіграшу англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем повернеться домашнім матчем проти Ньюкасла.