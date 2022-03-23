Англия

Захисник Челсі одного разу зумів за показниками випередити навіть Мохамеда Салаха.

Допоки в клубному футболі сталою є рідкісна для цього сезону тиша через початок березневої міжнародної паузи, статистичні компанії потроху обробляють ті дані, які надходили до їх баз останнім часом.

Під час подібного процесу загальновідомому порталу Opta вдалося визначити найшвидшого гравця поточного сезону англійської Прем’єр-ліги.

На диво, їм виявилися геть не Адама Траоре, коли той ще виступав за Вулвергемптон, чи нападник Ліверпуля Мохамед Салах, які з показниками у 36,6 км/г посідають друге та трете місце рейтингу відповідно.

Здивував захисник лондонського Челсі Антоніо Рюдігер, що очолив зведену таблицю з невеликою перевагою над переслідувачами — 36,7 км/г. Із цією швидкістю він пробіг у зустрічі проти Брайтона в рамках 20 туру наприкінці грудня минулого року.

Також до числа найбільш прудконогих гравців цього чемпіонату належать захисник Ліверпуля Ібраїма Конате (36,2 км/г), нападник Астон Вілли Оллі Воткінс та форвард Лестера Патсон Дака (по 36,1 км/г кожен).

Варто також зауважити, що Брайтон належить до числа рідкісних колективів АПЛ, яким у поточному сезоні вдавалося двічі відібрати очки в "пенсіонерів" (обидва рази — нічия, 1:1).