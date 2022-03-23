Англия

Відомих колишніх гравців увіковічнили серед не менш гідних постатей.

На честь 30 річниці з моменту свого створення організатори англійської Прем’єр-ліги запустили масштабний проєкт із метою відзначення найбільш впливових гравців за часи існування змагань.

Алан Ширер, Т’єррі Анрі, Ерік Кантона, Рой Кін, Франк Лампард, Деніс Бергкамп, Стівен Джеррард, Девід Бекхем — усі ці загальновідомі футболісти в минулому, більшість із яких продовжує свої взаємини з футболом, були першими, кого відзначили за великий внесок у розвиток та популяризацію гри в країні.

Сьогодні, 23 березня 2022 року, до них долучилися також і легендарний нападник Манчестер Юнайтед та Евертону Вейн Руні, а також культовий півзахисник лондонського Арсеналу Патрік Вієйра.

Форварда відзначили, у першу чергу, за його результативність, яка є другою за рівнем, після Алана Ширера із 208 голами та 103 передачами в 491 зіграних матчах.

"Для мене велика честь бути включеним до Зали слави Прем'єр-ліги разом із неймовірною групою гравців, які вже були тут представлені. У дитинстві я дивився Прем'єр-лігу, скільки себе пам'ятаю. Я завжди мріяв стати професійним футболістом, забивати голи та вигравати трофеї, і мені пощастило виграти Прем'єр-лігу п'ять разів.

У мене так багато блискучих спогадів про роки, коли я грав за Евертон та Манчестер Юнайтед, і я дійсно пишаюся тим, чого ми досягли. Особисто для мене дуже важливо увійти до Зали слави, і я вдячний за визнання", — заявив Вейн.

Патріка Вієйра відзначили за визначну роль у легендарному складі Арсеналу, який сформувався за період його виступів із 1996 по 2005 рік (307 матчів, 31 гол, 34 передачі).

"Бути включеним до Зали слави Прем'єр-ліги — це фантастичне досягнення. Коли я дізнався про це, я згадав те, як хлопчиськом грав у Сенегалі або в передмісті Парижа.

Бути зарахованим до найкращих гравців Прем'єр-ліги, найкращої ліги світу, — це більше, ніж те, про що я коли-небудь думав. Те, що моє ім'я поруч із цими гравцями, змушує мене пишатися і змушує мене усвідомити, наскільки я був добрий.

Непогана компанія, до якої можна приєднатися. Мені пощастило грати одночасно з деякими з них, у том числі, звичайно, Т’єррі Анрі та Деннісом Бергкампом, тому, розділивши з ними сцену, я зрозумів, що у мене була справді гарна кар'єра.

Що дійсно робить мене щасливим і гордим, так це коли ваше ім'я згадується новими перспективними опорними півзахисниками як приклад того, як вони хотіли б грати", — заявив француз.

Нагадаємо, що, окрім спеціальних відзнак, гравці також отримають можливість надіслати на рахунок обраної ними благочинної організації суму в 10 тис. фунтів стерлінгів.