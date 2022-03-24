Англия

Капітан Челсі висловився щодо останніх проблем свого клубу.

Одним із тих бізнесменів, що потрапили під санкції через черговий напад РФ на Україну, став Роман Абрамовіч — власник лондонського Челсі.

На тлі цього у клубі розпочались проблеми, зокрема "сині" не можуть робити трансфери та продавати квитки на свої домашні матчі.

Капітан "пенсіонерів" Сезар Аспілікуета висловився щодо проблем клубу, зробивши увагу на моральному дусі команди.

"Наразі ми живемо в невизначенності. Ми, гравці Челсі, повинні працювати не дивлячись ні на що, бо ця невизначенність — реальність. Не треба відриватись від реальності.

Розпочинається завершальна фаза сезоні і ситуація наразі не в наших руках. Кожень день ми отримуємо нову інформацію про майбутьнє клубу. Ми повинні докласти максимум зусиль для того, щоб добре закінчити сезон, проявити командний дух. Наша сила в єдності із вболівальниками.

Завжди є місце для позитиву і ми повинні робити все, що від нас залежить", — розповів іспанець в інтерв'ю Standart.

Відзначимо, що раніше уряд Великої Британії дещо послабив санкційний тиск на Челсі.