Німецький хавбек готовий продовжити контракт з клубом.
Ілкай Гюндоган, Getty Images
24 марта 2022, 16:59
Півзахисник Ілкай Гюндоган не планує йти з Манчестер Сіті, повідомляє видання Kicker.
Чинний контракт Гюндогана з Ман Сіті розрахований до 2023 року. Хавбек хоче залишитись і готовий розпочати перемовини по новій угоді.
Гюндоган виступає у складі Сіті з 2016 року, перейшовши з дортмундської Борусії. Цього сезону 31-річний гравець провів 33 поєдинки у складі "містян", відзначившись сімома голами і шістьма асистами.
Раніше повідомлялося, що Ман Сіті почав шукати заміну півзахиснику Фернандінью.