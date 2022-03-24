Англия

Німецький хавбек готовий продовжити контракт з клубом.

Півзахисник Ілкай Гюндоган не планує йти з Манчестер Сіті, повідомляє видання Kicker.

Чинний контракт Гюндогана з Ман Сіті розрахований до 2023 року. Хавбек хоче залишитись і готовий розпочати перемовини по новій угоді.

Гюндоган виступає у складі Сіті з 2016 року, перейшовши з дортмундської Борусії. Цього сезону 31-річний гравець провів 33 поєдинки у складі "містян", відзначившись сімома голами і шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті почав шукати заміну півзахиснику Фернандінью.