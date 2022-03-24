Лондонський клуб продовжує слідкувати за форвардом Бенфіки.
Дарвін Нуньєс, Getty Images
24 марта 2022, 17:27
Вест Гем продовжує проявляти інтерес до нападника Бенфіки Дарвіна Нуньєса, повідомляє видання Evening Standard.
Лондонський клуб планує підсилити лінію нападу влітку і хоче підписати Нуньєса. "Молотобійці" намагались придбати уругвайця в січні, але перемовини з Бенфікою тоді завершилися невдачею.
Чинний контракт Нуньєса з Бенфікою розрахований до червня 2025 року.
Цього сезону 22-річний гравець провів 33 поєдинки у складі "орлів", забивши 26 голів.
Раніше повідомлялося, що Вест Гем також проявляє інтерес до нападника Удінезе Жерара Деулофеу.