Англия

Лондонський клуб продовжує слідкувати за форвардом Бенфіки.

Вест Гем продовжує проявляти інтерес до нападника Бенфіки Дарвіна Нуньєса, повідомляє видання Evening Standard.

Лондонський клуб планує підсилити лінію нападу влітку і хоче підписати Нуньєса. "Молотобійці" намагались придбати уругвайця в січні, але перемовини з Бенфікою тоді завершилися невдачею.

Чинний контракт Нуньєса з Бенфікою розрахований до червня 2025 року.

Цього сезону 22-річний гравець провів 33 поєдинки у складі "орлів", забивши 26 голів.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем також проявляє інтерес до нападника Удінезе Жерара Деулофеу.