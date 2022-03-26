Мерсисайдці слідкують за ситуацією навколо гравця.
Гаві, Getty Images
26 марта 2022, 16:27
Півзахисник Барселони Гаві потрапив в сферу інтересів Ліверпуля, повідомляє видання Marca.
Барселона не може погодити продовження контракту з Гаві і отримало від нього третю відмову. Ліверпуль хоче скористатись цією ситуацією і підписати футболіста влітку.
Чинний контракт Гаві з Барселоною розрахований до червня 2023 року.
Цього сезону 17-річний гравець провів 36 поєдинків у складі "синьо-гранатових", відзначившись двома голами і трьома асистами.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль та Барселона почали перемовини по форварду Лідса Рафіньї.