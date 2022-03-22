Англия

Форвард намагається домовитися з клубом про більш прийнятну суму відступних.

Відносно нещодавно стало відомо про те, що нападник англійського Лідса Рафінья не має намірів продовжувати контракт із своїм поточним клубом, закінчення якого заплановано на літо 2024 року.

Однак, "павичі" наразі відмовляють власному гравцеві у ще одному проханні, який він до них робить — знизити суму відступних для потенційних покупців, яку клуб встановив на позначці в 70 млн фунтів стерлінгів (84 млн євро).

Забаганка Рафіньї виникла не на рівному місці, бо представникам гравця достеменно відомо про інтерес до їх клієнта збоку одразу трьох топ-клубів Європи: Ліверпуля, Баварії та Барселони.

Усі ці команди вже зробили попередній запит стосовно поточної інформації про можливість придбання футболіста, однак його вартість суттєво знижує вірогідність можливого переходу.

Лідс зі свого боку намагається вмовити Рафінью залишитися за рахунок підвищеної вдвічі заробітної платні.

Нагадаємо, що в поточному сезоні бразилець за 28 ігор забив дев’ять голів та віддав три результативні передачі.