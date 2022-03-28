Англия

Боротися за виживання доведеться без ключового гравця лінії атаки.

Лідс після 30-го туру англійської Прем’єр-ліги продовжив перебувати в небезпечній зоні в турнірній таблиці, навіть не дивлячись на факт здобутої в гостях перемоги над Вулвергемптоном (3:2).

Вулвергемптон — Лідс 2:3 Відео голів та огляд матчу

Окрім переслідувачів, що постійно намагаються скинути команду Джессі Марша з безпечного 16-го рядка, "павичам" найближчим часом доведеться боротися ще й проти несподіваної кадрової кризи, яка зумовлена пошкодженням основного нападника команди Патріка Бемфорда.

28-річний футболіст відіграв у матчі проти "вовків" усього 23 хвилини, зіткнувшись у ігровому епізоді з голкіпером суперників, Жозе Са, після чого був вимушений остаточно покинути межі поля.

Як згодом повідомили представники медперсоналу клубу, у Патріка було діагностовано розрив підошовної фасції — зв’язки, яка підтримує склепіння стопи, результатом якої стане необхідність провести хірургічне втручання.

"Як показують усі статистичні дані, Патрік ризикував своїм тілом під час ігор за Лідс Юнайтед протягом кількох останніх сезонів. Останні 12 місяців він узагалі грав із травмою підошовної фасції та, незважаючи на лікування та тривалий період реабілітації, ця травма прогресувала від часткового розриву до повного розриву.

Як відомо всім спортивним медикам, травми підошовної фасції важко лікувати, але всі зацікавлені сторони впевнені, що він повністю відновиться після цієї травми за потрібний його організму час", — заявив голова відділу медицини Лідса Роб Прайс.

Очікується, що відновлення нападника займе близько шести тижнів, тобто він пропустить матчі проти Саутгемптона, Уотфорда, Крістал Пелас, Манчестер Сіті та Арсеналу.

У поточному сезоні на рахунку Бемфорда 11 матчів, два забитих м’ячі та три результативні передачі.