Англия

Керманич Астон Вілли оцінив роботу свого колеги.

На минулих вихідних легенди англійського Ліверпуля та каталонської Барселони вирішили зібратися на Енфілді заради проведення благодійного матчу, у якому підсумковий успіх святкували представники Іспанії (2:1), за яких відзначилися Джованні та Рівалдо.

Єдиний автор голу збоку "червоних", півзахисник у минулому та діючий тренер бірмінгемської Астон Вілли Стівен Джеррард, після матчу розповів про власне ставлення до поточного стану справ "синьо-гранатових" під керівництвом Хаві.

"Хаві має ту саму ДНК, що й Барселона, у складі якої він до цього був гравцем світового рівня. Він просто знає, який саме стиль хочуть бачити від команди всі її вболівальники.

На мою думку, вибір керівництва Барси саме його кандидатури був найліпшим із можливих.

Мені справді подобається бачити те, наскільки вони гарно зараз грають. Після кількох дуже важких років, вони починають повертатися туди, де завжди хотіли б та повинні бути.

Зокрема, їх остання гра проти Реала — феноменальний результат кропіткої праці кожного члена клубу", — зауважив англійський спеціаліст.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Ліверпуль збирається спробувати переманити одного з найбільш талановитих гравців Барселони.