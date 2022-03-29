Англия

Керманич збірної Нідерландів шкодує про згаяний час у англійському клубі.

Збірна Нідерландів вимушена проводити березневу міжнародну паузу без власного головного тренера Луї ван Гаала, у якого незадовго до її початку було виявлено захворювання на COVID-19.

Однак, це не заважає фахівцю давати коментарі у відповідь на різноманітні запитання журналістів, одне з яких стосувалося безпосередньо його досвіду, отриманому під час роботи на чолі англійського Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед — комерційний клуб та складний вибір для менеджера. Чи рекомендував би я очолити його Еріку тен Хагу? Було б краще, якби він перейшов до справжнього футбольного клубу.

Ерік — чудовий менеджер, і це завжди звісно було б доречно для Манчестер Юнайтед у його поточному стані. Я іноді спілкуюся з ним, але я не збираюся йому давати поради.

Якщо у цьому буде потреба, то він зателефонує мені сам. Він має обрати футбольний клуб, а не комерційний клуб", — заявив 70-річний керманич у інтерв'ю La Sexta.

Нагадаємо, що ван Гал працював у Манчестер Юнайтед майже два роки (2014-2016), після чого впродовж п’яти років не мав жодного досвіду на чолі професійної команди.