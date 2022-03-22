ЧМ-2022. Отбор

Нідерланди залишаться без свого керманича на деякий час.

Збірна Нідерландів наперед вирішила завдання з потрапляння до фінальної частини чемпіонату світу-2022 в Катарі, тому березнева міжнародна пауза для "оран’є" пройде у відносно розслабленому стані.

Команда Луї ван Гаала має провести за цей період два контрольних поєдинки: проти Данії (26.03) та Німеччини (29.03), однак власне керманич під час цих протистоянь не буде присутнім у технічній зоні.

Як повідомив Королівський футбольний союз Нідерландів, головний тренер сьогодні, 22 березня, зранку отримав позитивний результат тесту на COVID-19, тому був вимушений на певний час відійти від управління командою.

Його помічники — Денні Блінд, Хенк Фрейзер та Франс Хук — будуть працювати над підготовкою команди до майбутніх ігор.

Зазначимо, що обидва поєдинки відбудуться в Амстердамі на Йохан Кройф Арені.