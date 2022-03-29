Англия

У послугах українця зацікавлений особисто Девід Моєс.

Захісник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може перебратися до Вест Гему.

Головний тренер "молотків" Девід Моєс особисто зацікавлений у трансфері українця, талант якого високо оцінює, повідомляє Claret&Hugh.

Манчестер Сіті перебуває у пошуках лівого захісника, що може посприяти переходу. Що стосується самого Зінченко, то футболіст хотів би продовжити контракт зі своїм клубом.

Зазначається, що сума потенційного трансферу оцінюється в 40 млн євро.

В поточному сезоні Зінченко зіграв 18 матчів за Манчестер Сіті, в яких зміг віддати дві гольові передачі.

Діючий контракт українця із "містянами" розрахований до літа 2024 року.

Відзначимо, що раніше Зінченко висловився щодо ставлення британців до війни в Україні.