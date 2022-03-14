Украина

Захисник Манчестер Сіті розповів про ставлення британців до війни в Україні.

Футболіст англійського Манчестер Сіті та капітан збірної України Олександр Зінченко в черговому інтерв’ю розповів про ставлення мешканців Великої Британії до війни в нашій країні.

"Спорт уже давно не є просто політикою. Це — справжня війна. Тому всі мої напарники за командою в шоці від того, що відбувається. Кожного дня, починаючи з 24 лютого, я показую їм знімки та відео того, що відбувається в нашій країні.

Вони хапаються за голову обома руками, не розуміючи, як подібне може відбуватися в 2022 році. Дуже співчувають. Не лишень мої одноклубники, а й самі британці. Переймаються долею нашого народу.

Окрім щоденних дзвінків від різних людей, до мене на вулиці можуть підійти школярі та сказати, що моляться за нашу країну. Добре відчуваю цю підтримку, а думка кожного британця виключно на боці України, бо правда — за нами.

Щодо виключення російських команд усіх рівнів із міжнародних змагань із боку УЄФА та ФІФА можу сказати, що це сталося, бо агресор перейшов усі можливі межі. Вони вбивають мирних мешканців, тому ніхто в світі не зможе сприйняти цю позицію. Їх карають усіма можливими санкціями.

Ми, футболісти збірної України, із свого боку також намагаємося бодай якось тиснути на них. Ще до того моменту, як вони получили санкції, ми намагалися протиснути це рішення у вищих колах. У нас не було бажання покарати кожного мешканця країни-агресора, проте було бажання зупинити це кровопролиття.

Намагалися достукатися до гравців їх збірної, щоби вони не сиділи вдома. Маючи таку велику аудиторію та настільки значний вплив на людей… Майже ніхто з них, та власне — ніхто з них, так і не виказав свою точку зору. Нічого не сказали, не звернули увагу на цю проблему. Ось це й нас і розлютило, через що ми почали усіма можливими шляхами шукати інші рішення.

Кожного дня в мене тільки й питають про наші шанси на перемогу. Утім, я певен — перемога буде за Україною. За 18 днів війни ми побачили, як наша нація, народ, люди, військові боряться. Ми ніколи не опустимо рук, будемо зубами вгризатися в нашу землю та ніколи її не відпустимо. Мені постійно дзвонять та кажуть про те, наскільки в нас сильна нація. Я пишаюся цим.

Раніше у молоді кумирами були якісь спортсмени, проте зараз це — ЗСУ. Вони й є справжніми героями. Хотів би ще раз від імені усієї національної збірної подякувати їм за те, що відстоюють честь нашої країни та дають гарних стусанів агресору. Певен, що перемога буде за нами", — заявив капітан збірної нашої країни.

Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація про зникнення екс-гравця Миколаїва у районі проведення бойових дій.