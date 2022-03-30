Англия

Футболіст зрозумів, що краще продовжити кар'єру в іншому клубі.

Нападник збірної Німеччини та лондонського Челсі Тімо Вернер бажає залишити клуб влітку. Про це повідомляє Sport1.

Керівництво "синіх" розглядає варіанти з продажу нападника. Не проти його відходу і Томас Тухель.

Футболіста оцінюють у 40 мільйонів, але лондонці не мають права вести переговорів з іншими клубами. Справа в тому, що забороняють це санкції, які накладені на клуб через власника Романа Абрамовича.

Повідомляється, що агент Вернера веде перемовини самостійно з дортмундською Боруссією, яка бачить у Вернері заміну Голанду.

Можливою перешкодою стане заробітна плата Вернера. В Челсі він заробляє 16 мільйонів євро за сезон.