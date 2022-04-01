Англия

У бельгійського хавбека залишився трохи більше року за контрактом із "лисицями".

Центральний півзахисник Лестер Сіті Юрі Тілеманс може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє The Telegraph, оскільки контракт 24-річного бельгійця спливає влітку 2023 року, керівництво "лис" готове розлучитися з гравцем лише за 25 мільйонів фунтів.

Раніше Тілемансом цікавилися Ліверпуль і Манчестер Юнайтед, тоді як мадридський Реал бачить у бельгійському хавбеці заміну для Тоні Крооса в майбутньому.

Сам футболіст мріє грати в Лізі чемпіонів, і, зважаючи на все, від цього фактора він відштовхуватиметься при виборі нового клубу.

Цього сезону Тілеманс провів за Лестер 36 поєдинків, у яких забив 7 голів і віддав 3 асисти.