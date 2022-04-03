Англия

Захисник Манчестер Сіті вчергове виступив із закликом на підтримку України.

На інформаційному фронті, що сформувався на підтримку України, яка зазнає чергового витку агресії, важливу роль відіграє представник англійського Манчестер Сіті та лідер збірної України Олександр Зінченко, який учергове звернувся до світової спільноти із закликами допомогти нашій країні.

"Вітаю, я — Олександр Зінченко. Я — гравець Манчестер Сіті та національної збірної України.

Я не просто граю за цю країну, я є її громадянином. Зараз моя країна захищається від російської агресії. Тисячі людей помирають.

Російські війська вже зруйнували кілька міст. Бомби та ракети падають та влучають у дома мирних мешканців.

Я народився та виріс у Житомирський області. 8 березня російська авіація атакувала Малин, місто неподалік від Житомира. За підсумком одного з авіаударів було вбито родину, разом із малою дитиною.

Я також маю маленьку доньку. Моє серце розбивається під час думок про те, наскільки багато дітей її віку зараз вмирають, та скільки ще стануть жертвами цієї війни.

На цей час уже загинуло більше ніж 140 дітей. Надалі їх кількість тільки зростатиме, якщо ніхто не зможе зупинити вторгнення.

Я прошу вас, говоріть про це вголос! Не мовчіть, доки діти не перестануть гинути кожного дня. Будь ласка, допоможіть нам своїми голосами та підтримкою.

Зупинимо Путіна! Урятуємо українських дітей!", — ідеться в заяві футболіста.