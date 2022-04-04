Англия

Тімбер може перейти до англійців вже наступного літа.

Центральний захісник амстердамського Аяксу Юрріен Тімбер може підсилити склад Манчестер Юнайтед.

В трансфері зацікавлений персонально Ерік Тен Хаг, який продовжує вести переговори з манкуніанцями, повідомляє De Telegraaf.

На рахунку 20-річного футболіста 37 матчів за Аякс в цьому сезоні, в яких він забив три м'ячі, а також віддав одну результативну передачу.

Раніше Манчестер Юнайтед був зацікавлений в підписанні Загаду.