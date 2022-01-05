Англия

"Красные дьяволы" могут усилить защитником Боруссии Д.

Манчестер Юнайтед ведет работу на трансферном рынке с целью усиления состава в ближайшее летнее окно.

Как сообщает издание Footmercato, "красные дьяволы" хотят подписать Дена-Акселя Загаду из Боруссии Дортмунд.

Контракт 22-летнего защитника со "шмелями" подходит к концу уже летом этого года — он станет свободным агентом.

Напомним, что ранее в обойму Манчестер Юнайтед вернулся Фил Джонс, который сыграл впервые за 708 дней.