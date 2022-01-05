"Красные дьяволы" могут усилить защитником Боруссии Д.
Ден-Аксель Загаду, getty images
05 января 2022, 19:59
Манчестер Юнайтед ведет работу на трансферном рынке с целью усиления состава в ближайшее летнее окно.
Как сообщает издание Footmercato, "красные дьяволы" хотят подписать Дена-Акселя Загаду из Боруссии Дортмунд.
Контракт 22-летнего защитника со "шмелями" подходит к концу уже летом этого года — он станет свободным агентом.
Напомним, что ранее в обойму Манчестер Юнайтед вернулся Фил Джонс, который сыграл впервые за 708 дней.