Англия

Захисник підписав нову угоду з клубом.

Фланговий захісник Астон Вілли та збірної Польщі Меттью Кеш підписав новий контракт з бірмінгемцями.

Клуб не вказав на який строк розрахована угода, але попередній контракт був дійсним до літа 2025 року. За даними The Athletic, нова угода рохрахована до 2027 року.

На рахунку Кеша 60 матчів за Астон Віллу в усіх турнірах з вересня 2020 року, в яких він забив три м'ячі, а також віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялось, що "Вілліани" готові викупити Коутіньо у Барселони.