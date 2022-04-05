Легенда Манчестер Юнайтед вважає, що манкуніанці мають зробити ставку на більш молодих футболістів.
Вейн Руні та Кріштіану Роналду, Getty Images
05 апреля 2022, 09:48
Головний тренер Дербі Каунті Вейн Руні поділився своєю думкою про зіркового нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.
"Наразі не можна сказати, що цей трансфер був помилковим. Кріштіану забивав, забивав важливі голи в Лізі чемпіонів на старті сезону, зробив хет-трик із Тоттенгемом.
Я вважаю, якщо дивитися в майбутнє клубу, потрібно спиратися на молодших, голодних гравців, щоб підняти Манчестер Юнайтед у наступні два-три роки на новий рівень. Очевидно, Кріштіану вже не той гравець, яким був у минулі роки. Це трапляється, такий футбол.
Звичайно, Роналду здатний забивати, але в решті команді потрібно більше, потрібні молоді, голодні гравці", — наводить слова Руні Sky Sports.
У поточному сезоні Кріштіану Роналду провів за Манчестер Юнайтед 32 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 18 голів та віддав 3 асисти.