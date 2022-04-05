Англия

Легенда Манчестер Юнайтед вважає, що манкуніанці мають зробити ставку на більш молодих футболістів.

Головний тренер Дербі Каунті Вейн Руні поділився своєю думкою про зіркового нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

"Наразі не можна сказати, що цей трансфер був помилковим. Кріштіану забивав, забивав важливі голи в Лізі чемпіонів на старті сезону, зробив хет-трик із Тоттенгемом.

Я вважаю, якщо дивитися в майбутнє клубу, потрібно спиратися на молодших, голодних гравців, щоб підняти Манчестер Юнайтед у наступні два-три роки на новий рівень. Очевидно, Кріштіану вже не той гравець, яким був у минулі роки. Це трапляється, такий футбол.

Звичайно, Роналду здатний забивати, але в решті команді потрібно більше, потрібні молоді, голодні гравці", — наводить слова Руні Sky Sports.

У поточному сезоні Кріштіану Роналду провів за Манчестер Юнайтед 32 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 18 голів та віддав 3 асисти.