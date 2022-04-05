Англия

"Червоні дияволи" націлилися на італійця.

Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового головного тренера команди на наступні сезони.

Як повідомляє видання UOL Sport, "червоні дияволи" розглядають кандидатуру Карло Анчелотті з Реала.

Італієць має досвід роботи в Прем'єр-лізі (Евертон) та міцні стосунки з деякими гравцями Манчестер Юнайтед, особливо з Кріштіану Роналду, але у нього все ще є контракт із Реалом до 2024 року.

Нагадаємо, що Реал розглядає варіант зі звільненням головного тренера Карло Анчелотті найближчим часом.