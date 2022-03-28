Испания

Італійський фахівець може залишитись без роботи.

Реал розглядає варіант зі звільненням головного тренера Карло Анчелотті найближчим часом.

Як повідомляє видання As.com, керівництво "вершкових" ухвалить радикальне рішення, якщо команда не виграє чемпіонат Іспанії.

Джерело стверджує, що виліт з іншого важливого турніру, Ліги чемпіонів, на майбутнє італійського тренера не вплине.

Нагадаємо, що італійський фахівець очолює Реал з літа 2021 року. Його угода з клубом розрахована до літа 2023 року.