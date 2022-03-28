Італійський фахівець може залишитись без роботи.
Карло Анчелотті, getty images
28 марта 2022, 20:59
Реал розглядає варіант зі звільненням головного тренера Карло Анчелотті найближчим часом.
Як повідомляє видання As.com, керівництво "вершкових" ухвалить радикальне рішення, якщо команда не виграє чемпіонат Іспанії.
Джерело стверджує, що виліт з іншого важливого турніру, Ліги чемпіонів, на майбутнє італійського тренера не вплине.
Нагадаємо, що італійський фахівець очолює Реал з літа 2021 року. Його угода з клубом розрахована до літа 2023 року.