Италия

Керманич "вершкових" пропустить зустріч через хворобу.

Син Карло Анчелотті, Давіде, очолить мадридський Реалом у сьогоднішньому матчі з Сельтою, повідомляє видання Marca.

Перший асистент тренера керуватиме діями команди з технічної зони, хоча склад на гру обере Карло. Крім того, Давіде Анчелотті спілкуватиметься з представниками ЗМІ до та після поєдинку.

Цього тижня Карло Анчелотті захворів на коронавірус і наразі перебуває на самоізоляції.

Матч Сельта – Реал Мадрид відбудеться в Віго в суботу, 2 квітня, і розпочнеться о 19:30 за київським часом. Слідкувати за подіями поєдинку можна буде у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.