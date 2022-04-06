Англия

"Червоні дияволи" цікавляться німецьким тренером.

Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового головного тренера команди на наступні сезони.

Як повідомляє авторитетний журналіст Крістіан Фальк, "червоні дияволи" контактували з тренером Челсі Томасом Тухелем.

Проте джерело стверджує, що німець має намір залишитися в Челсі, якщо він зможе працювати в тому ж режимі, що і раніше, за нового власника.

Зазначимо, що головними кандидатами у керівництва МЮ є Маурісіо Почеттіно і Ерік тен Хан. Також у списку є Хулен Лопетегі та Луїс Енріке.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед має намір підписати Кейна за будь-якого нового тренера.