"Червоні дияволи" цікавляться німецьким тренером.
Томас Тухель, getty images
06 апреля 2022, 19:28
Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового головного тренера команди на наступні сезони.
Як повідомляє авторитетний журналіст Крістіан Фальк, "червоні дияволи" контактували з тренером Челсі Томасом Тухелем.
Проте джерело стверджує, що німець має намір залишитися в Челсі, якщо він зможе працювати в тому ж режимі, що і раніше, за нового власника.
Зазначимо, що головними кандидатами у керівництва МЮ є Маурісіо Почеттіно і Ерік тен Хан. Також у списку є Хулен Лопетегі та Луїс Енріке.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед має намір підписати Кейна за будь-якого нового тренера.